"Ваша поддержка и тепло помогли мне почувствовать себя как дома". Тен Хаг обратился к болельщикам МЮ после увольнения

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг обратился к болельщикам команды с благодарностью за поддержку на протяжении его работы в клубе:

"Дорогие болельщики,

Позвольте мне поблагодарить вас. Спасибо за то, что вы всегда поддерживаете клуб. Независимо от того, была ли это игра на выезде, или тяжелый матч на "Олд Траффорд", ваша поддержка была непоколебимой. Благодаря вам атмосфера на стадионе всегда была наэлектризованной. Я чувствовал это много раз. Также на выездных матчах это давало команде и мне невероятное ощущение - слышать, как кричалки "Юнайтед" покоряют стадионы соперников, независимо от того, играли ли они в Англии, Европе или во время летних туров.

Мне всегда нравилось встречаться с фанатами "Манчестер Юнайтед" по всему миру. Прогулки по улицам и общение с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США - вы вдохновляли меня. Это то, что делает поклонников "Юнайтед" такими особенными.

Я хочу поблагодарить вас за то, что подарили мне это ощущение и за вашу поддержку. Я также хочу поблагодарить сотрудников всех отделов клуба за их непоколебимую поддержку в хорошие времена и в плохие.

Мы выиграли два трофея - достижения, которые я буду помнить до конца своей жизни. Конечно, моей мечтой было принести в команду больше трофеев. К сожалению, этой мечте не исполнились.

Я желаю всем болельщикам "Манчестер Юнайтед" лишь успехов, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло помогли мне почувствовать себя как дома.

Спасибо вам за эту главу в моей жизни".