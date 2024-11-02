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Гвардиола – о том, почему он никогда не вернется в Барселону: Внутренние конфликты

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Контракт Гвардиолы с Сити истекает летом 2025

Гвардиола – о том, почему он никогда не вернется в Барселону: Внутренние конфликты

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил времена, когда он был главным тренером "Барселоны":

"В "Барселоне" ежедневно происходят небольшие внутренние конфликты. В конце концов, приходишь к выводу, что единственное, что имеет значение, — это убедить своих игроков в своей идее и в том, что нужно делать. Что касается другого, лучше не вмешиваться, чтобы не портить здоровье. Ежедневная усталость от попыток справиться с окружением "Барсы" представляет опасность".

Также, несмотря на тесные связи с каталонским клубом, 53-летний тренер заявил, что он не вернется в "Барселону".

Напомним, Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год. За это время "Барселона" под руководством Хосепа трижды выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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Хосеп Гвардиола Барселона
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Источник:
goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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