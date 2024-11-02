Каррагер - о Амориме в МЮ: Труднее всего - это сдвинуться с мертвой точки

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" при новом тренере Рубене Амориме.

"Двигаться вперед будет тяжело, но труднее всего - это сдвинуться с мертвой точки. Амориму придется проделать огромную работу. "Манчестер Юнайтед" сейчас на 14-м месте в турнирной таблице, но это можно быстро исправить, ведь у них состав, способный соперничать с". Тоттенхэмом", "Астон Виллой" и "Челси". К тому же они не так уж далеки от зоны Лиги чемпионов", — цитирует Каррагера ВВС.