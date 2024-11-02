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"Он так тяжело работает, чтобы делать то, что он делает сейчас": Артета похвалил ключевого футболиста Арсенала

Англия
Обновлено

31-летний полузащитник

"Он так тяжело работает, чтобы делать то, что он делает сейчас": Артета похвалил ключевого футболиста Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал контракт Томаса Парти, который подходит к концу в июне следующего года.

“Ему всего 31 год, и он в действительно хорошем месте... мы проведем переговоры.

Единственное, что нам нужно, это чтобы Томас был на том уровне, которого мы хотели. Он так тяжело работает, чтобы делать то, что он сейчас делает”, – сказал Артета.

Большую часть прошлого сезона ганец пропустил из-за травмы. В текущей кампании он основной футболист команды. Артета применяет его как в центре поля, так и на правом фланге защиты.

В общей сложности на счету Парти 13 матчей и один гол в этом сезоне. Девять поединков он провел в рамках АПЛ.

Ганец перешел в "Арсенал" из "Атлетико" в октябре 2020 года за 50 млн евро.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Томас Парти
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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