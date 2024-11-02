“Нет. Никаких советов”: Гвардиола коротко ответил, что делать Амориму в Манчестер Юнайтед

Журналист во время пресс-конференции главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы спросил, может ли он дать какие-то советы новому наставнику "Манчестер Юнайтед" Рубену Амориму. Однако испанец ответил резко.

“Нет. Никаких советов. Я не тот человек, чтобы давать советы коллегам. Это не потому, что он в "Юнайтед". Я думаю, что в “Манчестер Юнайтед” есть много людей, которые расскажут ему о ситуации в клубе, поэтому я не могу дать ему совет”, - сказал Гвардиола.

Аморим возглавит МЮ 11 ноября. "Спортинг" получит от манкунианцев 11 миллионов евро компенсации за тренера.

Дебют португальца во главе "красных дьяволов" запланирован на 24 ноября уже после международной паузы. Соперником станет "Ипсвич", который только что поднялся из Чемпионшипа.