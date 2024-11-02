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Супербомбардир Спортинга: Перейти с Аморимом в МЮ? Я об этом не думаю
Португальскую лигу он уже перерос
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающего "Спортинга" Виктора Декереша начинают связывать с "Манчестер Юнайтед", куда перешел главный тренер "львов" Рубен Аморим. Однако швед сдержанно ответил на вопрос о трансфере.
“Я не знаю, я здесь. Как вы видите, мне нравится в "Спортинге". Я ни о чем не думаю.
Мне грустно, что он уходит. Желаем ему всего лучшего”, – сказал Дёкереш.
В 10 матчах текущего чемпионата Португалии швед забил 16 голов. В частности, вчера оформил покер в поединке 10 тура.
Также дважды он отличился в Лиге чемпионов и Кубке лиги.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 70 миллионов евро. Он является самым дорогим игроком не только "Спортинга", но и всего португальского чемпионата.
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