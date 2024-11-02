Супербомбардир Спортинга: Перейти с Аморимом в МЮ? Я об этом не думаю

Нападающего "Спортинга" Виктора Декереша начинают связывать с "Манчестер Юнайтед", куда перешел главный тренер "львов" Рубен Аморим. Однако швед сдержанно ответил на вопрос о трансфере.

“Я не знаю, я здесь. Как вы видите, мне нравится в "Спортинге". Я ни о чем не думаю.

Мне грустно, что он уходит. Желаем ему всего лучшего”, – сказал Дёкереш.