"Сейчас или никогда". Рубен Аморим рассказал о переговорах с Манчестер Юнайтед

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о своём переходе в английский клуб.

По словам португальского специалиста, он хотел остаться в "Спортинге" до конца сезона, но "Манчестер Юнайтед" считал это невозможным.

Манчестер Юнайтед", заплатил больше, чем предусмотрено в соглашении, и президент защищал интересы клуба. Я никогда ничего не обсуждал с президентом. В течение трёх дней я говорил, что хочу остаться до конца сезона, но потом мне сказали, что это невозможно. Либо сейчас, либо никогда, либо "Манчестер Юнайтед" выберет другой вариант. Так что у меня было три дня, чтобы принять решение, которое кардинально изменит мою жизнь, — объяснил Аморим.

Аморим признался, что хотел перейти в манчестерский клуб. По его словам – это шаг вперёд в карьере.

После "Спортинга" я хотел перейти в "Манчестер Юнайтед", и я хочу этот контекст, потому что он позволяет мне делать всё по-своему, и клуб верит в меня. Наступает момент, когда я должен сделать шаг вперёд в своей карьере. Именно это и произошло. Поверьте, мне было тяжелее, чем любому болельщику "Спортинга", но я должен был это сделать, - сказал Аморим.

Португальский специалист обратился к болельщикам "Спортинга", сказав, что впереди ещё две важные игры.

Это был лучший этап в моей жизни. Все в "Спортинге" знают об этом. Я понимаю разочарование болельщиков, но сегодня не прощание. Нам ещё предстоит две важные игры против "Манчестер Сити" [в Лиге чемпионов] и "Браги" [в чемпионате], чтобы сохранить лидерство, - сказал португальский специалист.

Напомним, Рубена Аморима официально представили новым тренером "Манчестер Юнайтед". Специалист приступит к обязанностям с 11 ноября 2024 года.