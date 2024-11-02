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Назван состав на матч Арсенала с Ньюкаслом. Поставил ли Артета Зинченко в старт?
Александр Зинченко уже играл в старте
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал стартовый состав канониров на выездной матч против "Ньюкасла".
Александр Зинченко на скамейке запасных.
Стартовый состав "Арсенала":
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) November 2, 2024
???? Saliba partners Gabriel
???? Merino in the middle
©️ Saka skippers the side
Let’s leave it all out there, Gunners ????
В этом сезоне украинец сыграл в 3 матчах лондонской команды во всех турнирах. Защитник пропустил 8 матчей "Арсенала" из-за травмы берцовой кости.
Последний раз украинец выходил в стартовом составе "Арсенала" в матче Кубка Лиги против "Престона" 30 октября. Футболист отыграл 62 минуты.
Матч "Ньюкасл – Арсенал" начнётся в 14:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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