Назван состав на матч Арсенала с Ньюкаслом. Поставил ли Артета Зинченко в старт?

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал стартовый состав канониров на выездной матч против "Ньюкасла".

Александр Зинченко на скамейке запасных.

Стартовый состав "Арсенала":

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???? Saliba partners Gabriel

???? Merino in the middle

©️ Saka skippers the side



Let’s leave it all out there, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) November 2, 2024

В этом сезоне украинец сыграл в 3 матчах лондонской команды во всех турнирах. Защитник пропустил 8 матчей "Арсенала" из-за травмы берцовой кости.

Последний раз украинец выходил в стартовом составе "Арсенала" в матче Кубка Лиги против "Престона" 30 октября. Футболист отыграл 62 минуты.

Матч "Ньюкасл – Арсенал" начнётся в 14:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.