  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Команда Ильи Забарного принимает дома Манчестер Сити. Известно, попал ли украинец в старт
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Ильи Забарного принимает дома Манчестер Сити. Известно, попал ли украинец в старт

Англия

Илья Забарный в 9 матчах АПЛ выходил в старте

Команда Ильи Забарного принимает дома Манчестер Сити. Известно, попал ли украинец в старт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Борнмут", за который играет украинец Илья Забарный, принимает на домашнем поле лидера чемпионата "Манчестер Сити".

Украинский защитник в старте.

В этом сезоне Илья Забарный выходил в стартовом составе "Борнмута" во всех 9 играх АПЛ и проводил полные матчи.

Сейчас "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице с 23 очками, опережая "Ливерпуль", который на втором месте, на один балл. "Борнмут" - на 11-м месте с 12 очками.

Поединок "Борнмут – Манчестер Сити" начнётся в 17:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Второе поражение Арсенала в сезоне и выход Зинченко. Оценки украинца за матч Премьер-Лиги
yellow-arrow
АПЛ. Ньюкасл – Арсенал 1:0. Когда пушка не заряжена, то и стрелять нечем
yellow-arrow
Миколенко на месте. Саутгемптон - Эвертон. Текстовая трансляция матча АПЛ
Манчестер Сити Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости