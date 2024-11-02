Команда Ильи Забарного принимает дома Манчестер Сити. Известно, попал ли украинец в старт

Английский "Борнмут", за который играет украинец Илья Забарный, принимает на домашнем поле лидера чемпионата "Манчестер Сити".

Украинский защитник в старте.

В этом сезоне Илья Забарный выходил в стартовом составе "Борнмута" во всех 9 играх АПЛ и проводил полные матчи.

Сейчас "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице с 23 очками, опережая "Ливерпуль", который на втором месте, на один балл. "Борнмут" - на 11-м месте с 12 очками.

Поединок "Борнмут – Манчестер Сити" начнётся в 17:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.