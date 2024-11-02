Ливерпуль ищет замену Салаху и следит за двумя игроками АПЛ – Sky News

Английский "Ливерпуль" следит за двумя игроками Премьер-Лиги.

По информации Sky Sports, "Ливерпуль" ищет игроков на замену Мохамеду Салаху. Брайан Мбемо из "Брентфорда" и Антуан Семеньо из "Борнмута" входят в число игроков, за которыми наблюдают мерсисайдцы.

Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз знаком с Семеньо, поскольку подписывал его, работая на такой же должности в "Борнмуте", - заметил Sky.

В этом сезоне 25-летний Брайан Мбемо сыграл за "Брентфорд" в 11-ти играх во всех турнирах и забил 8 голов. Стоимость нападающего по версии TransferMarkt – 40 млн евро

24-летний Антуан Семеньо в десяти играх за "Борнмут" забил 3 гола и отдал ассист. TransferMarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

Напомним, что контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" заканчивается в 2025 году. В этом сезоне Салах в 14-ти матчах за клуб во всех турнирах забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.