АПЛ. Ньюкасл – Арсенал 1:0. Когда пушка не заряжена, то и стрелять нечем

Накануне этой игры больше всего опасений вызывала физическая форма "Ньюкасла", которые провели почти одинаковыми составами два тяжелых матча против "Челси" за прошедшие несколько дней. На игру против "Арсенала" Эдди Гау также провел буквально косметическую ротацию, которая означала, что многие футболисты проведут за шесть дней уже третий тяжелый матч.

Зато "Арсенал" провел удачную ротацию посреди недели, поэтому ключевые исполнители хорошо отдохнули и были готовы выходить на поле в оптимальных кондициях, если только не учитывать травмированных. В стартовом составе не нашлось места для Александра Зинченко, впрочем украинец по крайней мере оказался на скамейке запасных.

Результаты обоих коллективов в последнее время не очень стабильные, так что же они нам показали непосредственно на поле. В первом тайме мы увидели достаточно беззубых "канониров" и неожиданно мощных "сорок", которые поддерживали высокие скорости и не стеснялись лететь в собственные острые контратаки, хотя не только ими они угрожали воротам Давида Раи. Среди интересных моментов у лондонцев в первом тайме выделяются разве что стандарты, особенно тот угловой, после которого удар в упор наносил Микель Мерино, впрочем, его попытка была заблокирована.

Что касается подопечных Эдди Гау, то там все интереснее, в основном свои атаки они проводили по правому флангу, то есть страдал Юрриен Тимбер, который играл слева в обороне. На противоположном фланге вышел играть Томас Партей, но его не так активно терроризировали, ведь на том фланге не было Энтони Гордона. Вингер "сорок" полностью выиграл свою дуэль против Тимбера и в одном моменте отдал просто идеальную подачу в центр на Исака, которого банально не накрыли ни Габриэл, ни Салиба. Потеряли шведа защитники Артеты и тот головой перевел круглого в сетку ворот.

Поскольку в первой половине какой-то акцентированной реакции на пропущенный гол от лондонцев мы не увидели, оставалось надеяться на второй тайм. Была надежда, что "сороки" просто устанут и не смогут конкурировать на таком уровне и в дальнейшем. Впрочем и начало второго тайма оказалось сложным, хозяева очень плотно и грамотно оборонялись. На 61-й минуте Артета выпустил на поле Зинченко, именно на его родную позицию для того, чтобы добавить лучшего контроля. Это было логично, учитывая тот факт, что Гордон уже устал и теперь инициатива в основном была в ногах "канониров".

Дальнейшая опасность от гостей все равно была в основном после стандартов, хотя свой момент с игры имел Деклан Райс, который пробивал в дальний угол и буквально немного не попал, мяч пролетел рядом со штангой. Не хватало сегодня скорости в действиях "канониров", без скорости их тактика просто рассыпается на глазах. Да, они могут вспомнить один опасный момент за минуту до конца матча, когда Райс буквально с метра не попал головой в ворота после подачи от Сака, но на этом все.

"Ньюкасл" во втором тайме просел, да, им не хватило физической мощи, чтобы еще и атаковать, но им хватило сил на оборону и сделали они это максимально качественно. "Арсенал" был беззубым и справедливо уступил, команде Артеты есть над чем работать. Неужели все настолько сильно зависит от Мартина Эдегора? Благодаря этой победе "сороки" поднимаются на 8-ю строчку, а лондонцы пока остаются третьими, по крайней мере пока не сыграны другие матчи 10-го тура.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

Гол: Исак (12)

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл — Лонгстафф, Гимараес (Келли, 90+5), Уиллок (Тонали, 65) — Гордон (Барнс, 85), Исак, Жоэлинтон

"Арсенал": Рая — Партей (Жоржиньо, 86), Салиба, Габриэл, Тимбер (Уайт, 72) — Сака, Мерино (Зинченко, 61), Райс, Мартинелли (Нванери, 61) — Хаверц, Троссар (Жезус, 72)

Предупреждения: Лонгстафф (39), Уиллок (62), Тонали (71), Поуп (90+4) — Мерино (56), Тимбер (66), Жоржиньо (88), Хаверц (90+7)