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Автор гола в матче против Арсенала установил рекорд
Может ли отыграться команда Зинченко?
Getty Images / Global Images Ukraine
Проходит матч 10 тура АПЛ, "Ньюкасл" — "Арсенал".
Шведский нападающий "Ньюкасла" Александр Исак на 13-й минуте матча открывает счет в игре, 1:0 в пользу "сорок".
Для 25-летнего игрока этот гол стал 12-м в его последних 12 матчах лиги на стадионе "Сент-Джеймс Парк".
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Источник:OptaAnalyst
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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