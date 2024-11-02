АПЛ. Борнмут – Манчестер Сити 2:1. Забарный останавливает Холанда, вишенки заслуженно побеждают

Перед выездом на "Вайталити Стэдиум" Гвардиола жаловался на травмы. Хотя жаловаться, наверное, нужно было не на лазарет, в котором только Родри, Грилиш и Бобб, а, скорее, на традиционно напряженный график и не самую длинную скамейку для запасных. Точнее, не так. Длина у нее привычная как для "горожан", только вот большая ее часть – зеленые парни, которых Пеп только-только подпускает к основе.

Концептуально первый тайм разделился на два отрезка. Стартовые минут пятнадцать "Борнмут" играл на правах самых настоящих хозяев, и это, на секундочку, в матче с лидером первенства и действующим чемпионом. "Вишни" вдавили "горожан" в штрафную, агрессивно атаковали, накрывали прессингом.

И после всего нескольких репетиций (Эдерсону сразу же пришлось выручать после ударов Семеньо и Клюйверта) открыли счет. Настырный Керкес продрался мимо Фодена, прострелил в штрафную, где все тот же Семеньо идеально принял снаряд, развернулся и прошил Эдерсона (1:0). Наверное, летом Антуан пойдет на повышение.

А дальше, вплоть до свистка на перерыв, мяч контролировал "Манчестер Сити". Очень пассивно, стерильно, неопасно; в итоге, не нанеся ни одного удара в створ по итогам первого тайма. Забарный уверенно накрывал Холанда, все залпы в исполнении подопечных Гвардиолы в основном летели куда-то на верхние трибуны.

Вторая половина встречи ожидаемо получилась более интересной. Но прошла она, в итоге, примерно по тому же сценарию. "Борнмут" вновь активно начал и имел больше возможностей забить, чем "Манчестер Сити".

На экваторе 45-минутки "вишни" словили "горожан" на высокой линии обороны, Керкес отдал идеальный кросс в штрафную, где Эванилсон в касание замкнул. Эдерсон даже не прыгал.

"Сити" включился уже под конец встречи и даже смог привнести интригу в поединок. Гюндоган навесил, Гвардиол на линии вратарской перевисел Керкеса и четко пробил головой – от перекладины снаряд залетел в сетку.

"Горожане" имели шансы вырвать ничью, однако Холанд так и продолжает молчать в матчах против команды Забарного. Счет на табло – справедлив.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Борнмут" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Семеньо (9), Эванилсон (64) – Гвардиол (82)

"Борнмут": Траверс – Смит, Забарный, Сенеси, Керкез – Кук, Кристи (Адамс, 66) – Семеньо, Клюйверт (Брукс, 77), Тавернье (Хейсен, 90) – Эванилсон (Унал, 77)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке (Льюис, 73), Гвардиол – Ковачич – Фоден, Силва, Гюндоган (Доку, 85), Нунес – Холанд

Предупреждения: Уокер (71) – Кристи (6), Адамс (90+1)