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Легендарный нападающий Ньюкасла эмоционально отпраздновал гол его команды в ворота Арсенала

Англия

Все это на глазах у легенды канониров

Легендарный нападающий Ньюкасла эмоционально отпраздновал гол его команды в ворота Арсенала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях выложил видео, на котором видно, как легенда "Ньюкасла" Алан Ширер празднует взятие ворот "Арсенала" перед своим коллегой Ианом Райтом, бывшим нападающим «канониров».

Читайте такжеАвтор гола в матче против Арсенала установил рекорд

Команда Александа Зинченко после первого тайма в матче против "Ньюкасла" на "Сент-Джеймс Парк" уступает со счетом 1:0. Автором, пока что, единственного гола стал Александер Исак, отличившись после передачи от Энтони Гордона.

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За событиями второго тайма матча "Ньюкасл" - "Арсенал" можно следить на нашем сайте онлайн>>>

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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