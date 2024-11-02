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Легендарный нападающий Ньюкасла эмоционально отпраздновал гол его команды в ворота Арсенала
Все это на глазах у легенды канониров
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях выложил видео, на котором видно, как легенда "Ньюкасла" Алан Ширер празднует взятие ворот "Арсенала" перед своим коллегой Ианом Райтом, бывшим нападающим «канониров».
Команда Александа Зинченко после первого тайма в матче против "Ньюкасла" на "Сент-Джеймс Парк" уступает со счетом 1:0. Автором, пока что, единственного гола стал Александер Исак, отличившись после передачи от Энтони Гордона.
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За событиями второго тайма матча "Ньюкасл" - "Арсенал" можно следить на нашем сайте онлайн>>>
Safe to say @alanshearer enjoyed that @NUFC opener...???? #NEWARS pic.twitter.com/uagmDRCy6I— Premier League (@premierleague) November 2, 2024
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