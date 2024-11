Легендарный нападающий Ньюкасла эмоционально отпраздновал гол его команды в ворота Арсенала

Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях выложил видео, на котором видно, как легенда "Ньюкасла" Алан Ширер празднует взятие ворот "Арсенала" перед своим коллегой Ианом Райтом, бывшим нападающим «канониров».

Команда Александа Зинченко после первого тайма в матче против "Ньюкасла" на "Сент-Джеймс Парк" уступает со счетом 1:0. Автором, пока что, единственного гола стал Александер Исак, отличившись после передачи от Энтони Гордона.

За событиями второго тайма матча "Ньюкасл" - "Арсенал" можно следить на нашем сайте онлайн>>>

Safe to say @alanshearer enjoyed that @NUFC opener...???? #NEWARS pic.twitter.com/uagmDRCy6I