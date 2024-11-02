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Второе поражение Арсенала в сезоне и выход Зинченко. Оценки украинца за матч Премьер-Лиги

Англия

Арсенал не смог победить Ньюкасл на выезде

Второе поражение Арсенала в сезоне и выход Зинченко. Оценки украинца за матч Премьер-Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

10-й тур АПЛ открывался матчем между "Арсеналом" и "Ньюкаслом". Украинский защитник вышел на 61-й минуте вместо Микеля Мерино. Защитник играл на своей позиции.

Аналитические порталы SofaScore и WhoScored оценили выступление украинского вратаря в 6,7 и 6,0 баллов соответственно. Украинец сделал 24 точных паса (77%), 3 длинных передачи и не сделал ударов по воротам

Александр Зинченко впервые с августа 2024 года вышел на поле в матче английской Премьер-Лиги.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
02.11.2024 в 16:43
Щось я не помітив Зінченка у ролі українського воротаря.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Київ)
02.11.2024 в 16:43
Щось я не помітив Зінченка у ролі українського воротаря.
Ответить
0
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