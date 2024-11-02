Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второе поражение Арсенала в сезоне и выход Зинченко. Оценки украинца за матч Премьер-Лиги
Арсенал не смог победить Ньюкасл на выезде
Getty Images / Global Images Ukraine
10-й тур АПЛ открывался матчем между "Арсеналом" и "Ньюкаслом". Украинский защитник вышел на 61-й минуте вместо Микеля Мерино. Защитник играл на своей позиции.
Аналитические порталы SofaScore и WhoScored оценили выступление украинского вратаря в 6,7 и 6,0 баллов соответственно. Украинец сделал 24 точных паса (77%), 3 длинных передачи и не сделал ударов по воротам
Александр Зинченко впервые с августа 2024 года вышел на поле в матче английской Премьер-Лиги.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Київ)
02.11.2024 в 16:43
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Известна причина, почему Александр Бабич не сможет привлечь к игре против Шахтера восемь игроков
- Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
- Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 1