Второе поражение Арсенала в сезоне и выход Зинченко. Оценки украинца за матч Премьер-Лиги

10-й тур АПЛ открывался матчем между "Арсеналом" и "Ньюкаслом". Украинский защитник вышел на 61-й минуте вместо Микеля Мерино. Защитник играл на своей позиции.

Аналитические порталы SofaScore и WhoScored оценили выступление украинского вратаря в 6,7 и 6,0 баллов соответственно. Украинец сделал 24 точных паса (77%), 3 длинных передачи и не сделал ударов по воротам

Александр Зинченко впервые с августа 2024 года вышел на поле в матче английской Премьер-Лиги.