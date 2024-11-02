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Иан Райт - об Арсенале: Это была очень плохая игра от команды, которая якобы претендует на титул АПЛ
Экс-игрок канониров недоволен игрой команды
Бывший легендарный нападающий "Арсенала" Иан Райт, который ныне работает футбольным экспертом на британском телевидении, прокомментировал поражение "канониров" в выездном матче против "Ньюкасла" (1:0).
"Это была очень плохая игра от команды, которая якобы претендует на титул АПЛ. Я думаю, что игроки "Арсенала" очень медленно двигали мяч. В команде не было достаточно энергии, поэтому их игра была очень предсказуемой", — сказал Райт.
"Нам не хватает Эдегора, который был главным создателем моментов. Команда не может найти решение этой проблемы. Один удар в створ ворот против "Борнмута" и сегодня", — добавил он.
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Добавим, что "Арсенал", после сегодняшнего поражения от "Ньюкасла", сейчас занимает третью строчку с 18 очками после 10-ти сыгранных туров. Отставание до "Манчестер Сити", лидера чемпионата, составляет 5 очков.
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