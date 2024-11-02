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Микель Артета - о поражении от Ньюкасла: Я очень расстроен этим результатом

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Главный тренер Арсенала дал комментарий после поражения от Ньюкасла

Микель Артета - о поражении от Ньюкасла: Я очень расстроен этим результатом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал послематчевый комментарий по завершении выездного матча 10-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (1:0), который закончился победой хозяев.

"Думаю, что мы начали игру очень хорошо, имея преимущество. Затем они сделали то, что они хорошо умеют, забив великолепный гол с хорошей передачи. Далее игра изменилась. Нам пришлось адаптироваться, а мы сыграли недостаточно хорошо. Я очень расстроен этим результатом".

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"Мы не нашли правильных ответов, чтобы исправить ситуацию в матче. Сейчас мы можем говорить что угодно, но нам нужно выходить на поле и продемонстрировать это в среду, в матче Лиги чемпионов против "Интера". Сегодня мы не были лучшей версией себя", — сказал Артета.

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После сегодняшнего поражения от "Ньюкасла" команда Микеля Артеты занимает третье место в АПЛ, имея в своем активе 18 очков после 10-ти сыгранных туров. Отставание "Арсенала" от "Ман Сити", лидера чемпионата, составляет 5 очков.

Добавим, что свой следующий матч "Арсенал" проведет в среду, 6 ноября в 22:00, в Лиге чемпионов против "Интера" на "Джузеппе Меацца".

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Источник:
football.london
Опубликовал: Андрей Журба
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