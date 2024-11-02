АПЛ. Поражение Миколенко, мастер-класс от Нуну Эшпириту Санту и боевая ничья аутсайдеров

Пока свои дела решали большие дяди в лице "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" (об их матчах читайте отдельные материалы на сайте), в АПЛ происходило еще три интересные игры, в одной из которых участвовал и наш соотечественник Виталий Миколенко. Поговорим подробнее об этих трех матчах.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Саутгемптон" — "Эвертон" 1:0

Гол: Армстронг (85)

*На 89-й минуте гол Бету был отменен из-за офсайда

"Саутгемптон": Рамсдейл — Уокер-Питерс, Харвид-Белис, Стивенс (Сугавара, 79), Мэннинг (Диблинг, 60) — Лаллана (Арибо, 46), Даунс, Фернандеш (Угочукву, 90+4) — Армстронг, Арчер (Онуачу, 90+3)

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Кин, Тарковски, Миколенко — Мангала, Гейе — Линдстром (Брантуэйт, 88), Макнил, Ндиай (Харрисон, 62) — Калверт-Льюин (Бету, 62)

Предупреждения: Беднарек (77) — Тарковски (24), Кин (56), Янг (83)

Ожидаемо в стартовом составе "Эвертона" нашлось место для Виталия Миколенко. Команда Шона Дайча прибыла в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона Премьер-лиги. Только "Саутгемптон", "Ипсвич" и "Вулвергемптон" в нынешнем сезоне не одержали ни одной победы перед этим туром и, конечно, это был хороший шанс для "ирисок" зацепиться за очень хороший результат.

Впрочем, когда это команды Дайча умели удачно играть первым номером? Конечно, они отдали инициативу сопернику, который хоть и умеет атаковать, но проседает под давлением. Однако это давление ливерпульский клуб не обеспечивал.

Вообще первый тайм прошел очень ровно, в основном все атаки от "святых" шли через фланг Миколенко, но это не из-за слабости украинца, а из-за силы исполнителей "Саутгемптона", выступающих в этой зоне. Особенно много проблем создавал Армстронг. Виталий справлялся с давлением с переменным успехом, но все же создать голевые возможности не позволял, как и вся линия обороны "Эвертона".

Только к концу первого тайма мы увидели интересные моменты, сначала опасно пробивал Арчер, но мимо ворот, впоследствии на ответивший Ндиай, впрочем с этим ударом справился Рамсдейл. Такой ровный и относительно спокойный первый тайм мог заставить упасть в зимнюю спячку.

Второй тайм был чуть-чуть активнее, наконец мы увидели команду Дайча в атаке и это было невероятно остро: от Майкла Кина, едва не замкнувшего подачу и не прошившего Рамсдейла, до Мангала и его хорошего выстрела. Но даже можно вспомнить Бету, который уже бежал на ворота и против него нагло сфолили, там можно было задуматься и о красной карточке, но ограничились предупреждением.

А потом была просто ирония судьбы. Бету получил убийственный момент для того, чтобы открывать счет, но его удар попал в перекладину ворот после прострела от Тарковски. Все взялись за голову, а Саутгемптон сразу полетел в контратаку. Миколенко пытался перекрыть прострел от Сугавары, но не удалось, в центре опорники не успели подстраховать, поэтому Армстронг без проблем пробил по воротам и забил.

Впоследствии Бету все же забил и сравнял счет, но после просмотра ВАР это взятие ворот отменили. Это первая за последние 22 матча победа "Саутгемптона" в АПЛ и Расселл Мартин очень громко отпраздновал ее с болельщиками. Долгожданный момент.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Вест Хэм" 3:0

Голы: Вуд (27), Хадсон-Одои (65), Айна (79)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна (Морейра, 89), Миленкович, Мурильо, Морено — Йейтс, Домингес — Эланга (Жота Силва, 63), Гиббз-Уайт (Андерсон, 63), Хадсон-Одои (Соса, 89) — Вуд (Авонии, 80)

"Вест Хэм": Фабьянский — Мавропанос, Тодибо, Килман — Ван-Биссака, Родригес (Солер, 46), Альварес, Эмерсон — Пакета, Боуэн, Саммервилл (Антонио, 46)

Предупреждения: Андерсон (82) — Родригес (18), Альварес (39), Солер (78), Пакета (81)

Удаление: Альварес (45+2)

Команда Нуну Эшпириту Санту точно может считаться самой большой сенсацией этого сезона. Немногие ожидали подобных результатов на старте сезона еще несколько месяцев назад. Некоторые записывали "лесников" в очевидные аутсайдеры и претенденты на вылет, а они прямо сейчас уже опережают "Арсенал" в турнирной таблице после сегодняшней победы против "Вест Гема".

"Молотобойцам", наверное, пора признавать свою ошибку с назначением Хулена Лопетеги, поскольку команда вообще не на ожидаемом уровне. Рассинхронизация тренера и игроков очевидна, и этот матч стал очередным тому доказательством.

Вновь отмечается Крис Вуд, которого невозможно остановить последний месяц, затем удаление Эдсона Альвареса и второй тайм прошел максимально однобоко и ожидаемо. Каллум Хадсон-Одои удвоил преимущество своей команды, а затем Ола Айна забил третий и они обеспечили очередную комфортную победу. Эшпириту Санту умеет не только обороняться, он бывает разным и он умеет играть по-разному. Браво, "Ноттингем Форест". Это поражает.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Ипсвич" — "Лестер" 1:1

Голы: Дэвис (55) — Айю (90+4)

"Ипсвич": Мурич — Джонсон, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Филлипс, Морси — Хатчинсон (Бернс, 81), Чаплин (Каюст, 81), Смодич (Кларк, 74) — Дилеп (Херст, 75)

"Лестер": Германсен — Перейра (Эль-Ханнус, 80), Фас, Вестергор, Кристиансен (Айю, 87) — Ндиди (Сумаре, 71), Уинкс — Фатаву, Буонанотте, Мавидиди (Макетир, 71) — Варди

Предупреждения: Филлипс (44), Чаплин (81), Мурич (85), Каюст (87), Херст (90) — Буонанотте (22), Мавидиди (59)

Удаление: Филлипс (78)

Встреча двух аутсайдеров нынешнего сезона, впрочем, одни уже почувствовали вкус победы в АПЛ в этом сезоне и немного спокойнее выходят на свои матчи, а другие жадно ожидали, когда наконец можно будет отпраздновать победу своей команды.

Победа была близка, но снова убежала от "трактористов" на последних минутах и ​​снова автором решающего гола в матче стал Джордан Айю. Почему снова? Потому что в прошлом матче своей команды он так вырывал победу.

Счет при достаточно равной игре они открыли в начале второго тайма, после чего начали отстаивать результат, заработали удаление, автором которого стал Калвин Филлипс, и еще сильнее удерживали счет. Но не удалось, Айю на последних минутах все же выровнял ситуацию на табло и помог своей команде избежать поражения. Праздника "Ипсвичу" все еще придется подождать, они все еще без побед.