АПЛ. Ливерпуль – Брайтон 2:1. Волевое возвращение на вершину турнирной таблицы

Английская Премьер-лига, 10 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

День несчастий для лидеров АПЛ. "Ливерпуль" до перерыва также был в когорте "Сити" и "Арсенала", но потом удачные замены и сам Арне Слот поменяли происходящее на поле. “Брайтон” пытался. Однако, как говорил классик: "Но, не получилось".

Не дался первый тайм "Ливерпулю". И это не только потому, что хозяева его проиграли. Именно “Брайтон” открыл счет в этой встрече уже на 14 минуте. Оставили Кадиоглу самого на подступах к штрафной, где он выжидал свой момент. В конце концов мяч рикошетом от Велбека полетел в свободную зону и турок пробил в одно касание под левую стойку. Классный, чёткий удар. Без шансов для Келлехера.

Brighton go a goal up at Anfield! ????



It's a corker as well, as Ferdi Kadioglu rifles home past Caoimhín Kelleher from a Danny Welbeck lay-off ????#LIVBHA pic.twitter.com/iaVVSiklLk — Premier League (@premierleague) November 2, 2024

Перед этим был действительно хороший момент у Нуньеса. Сам себе его создал уругваец, пролетел пол поля, обыграл, пробил, но потащил голкипер. Но это все, что можно припомнить опасного у владений Вербруггена до перерыва. Остальное интересное было на другой половине поля.

“Брайтон” блокировал центр поля, не давал сопернику двигаться флангами. Хотя владение мячом было практически одинаковым, но смысла от того, что "Ливерпуль" держал мяч не было.

А вот "чайки" создавали. На 28 минуте Келлехер вступил в игру после удара Рюттера, который в борьбе с ван Дейком все же пробил. Впоследствии удалась гостям контратака, которую завершал Кадиоглу. Перспективная позиция и момент, но удар полетел на трибуны. Не удалось пробить турку так, как в моменте с голом. На 41 минуте еще и Велбек себе создал момент благодаря техническому приему и действиям, но попасть в ворота не смог. Келлехер уже был отыгран.

В перерыве Слот поменял Конате. И это улучшило игру хозяев в защите. Гомес играл просто, но практически всегда надежно. Также тренер воспользовался паузой и внес коррективы в атакующих действиях команды, ведь во втором тайме "Ливерпуль" все-таки поджал соперника.

Сначала после прострела Гакпо бил Макаллистер – Вербругген парировал. Впоследствии нидерландец еще потянул удар Салаха. Это был практически выход один на один, и голкипер все сделал вовремя и четко.

Однако не во всех моментах гостям удалось защитить свои ворота. На 69 минуте Гакпо навесил с правого фланга в направлении Нуньеса, а уругваец пригнулся. Защитники гостей тоже не сыграли по мячу, а голкипер был дезориентирован. Так и забил Гакпо первый гол в АПЛ в этом сезоне. Хотя и он уже четырежды отмечался в кубковых встречах.

Не прошло и три минуты, как Салах вывел хозяев вперед. Тот же вышеупомянутый Гомес заблокировал удар Велбека, после чего “Ливерпуль” выбежал в контратаку. Мяч довели до египтянина, который классно пробил в левую девятку. Красивый гол. Он стал седьмым в текущей АПЛ для Мохаммеда.

⚽️ 69' - Cody Gakpo equalises for @LFC

⚽️ 72' - An excellent Mohamed Salah effort gives them the lead



Will the Reds hang on for the win? ????#LIVBHA pic.twitter.com/KqRIuwbWBg — Premier League (@premierleague) November 2, 2024

Арне Слот решил успокоить игру. Он произвел две оборонительные замены. В том числе снял нападающего Нуньеса и выпустил опорника Эндо. По сути, план нидерландца сработал. “Брайтон” хоть и пытался атаковать – подавал, убегал в наступления – но ничего так и не создал. Тяжелые три очка для "Ливерпуля".

Благодаря им и параллельной неудаче "Манчестер Сити" подопечные Слота вышли на первое место в турнирной таблице. Отрыв от "горожан" составляет два очка, а от "Арсенала" уже семь (но не забываем о "Ноттингем", который сейчас уже третий). И, опять же, “Брайтон” в третий раз подряд первым забил “Ливерпулю” и снова не победил. Вести в счете – одно, а удержать его до финального свистка – другое. Три минуты сегодня стали решающими.

"Ливерпуль" – "Брайтон" 2:1

Голы: Гакпо 69, Салах 72 – Кадиоглу 14

Ливерпуль: Келлехер – Трент, Конате (Гомес 46), ван Дейк, Цимикас – Собослай (Диас 66), Гравенберх, Макаллистер (Джонс 66) – Салах (Брэдли 90+1), Нуньес (Эндо 77), Гакпо

Брайтон: Вербругген – Велтман (Груда 76), ван Геке, Игор, Эступиньян – Кадиоглу (Модер 87), Хиншелвуд (Фергюсон 88), Аяри (Виффер 76), Митома (Адингра 87) – Рюттер, Велбек

Предупреждения: Макаллистер 45 – Кадиоглу 83