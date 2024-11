АПЛ. Ливерпуль – Брайтон 2:1. Волевое возвращение на вершину турнирной таблицы

Английская Премьер-лига, 10 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

День несчастий для лидеров АПЛ. "Ливерпуль" до перерыва также был в когорте "Сити" и "Арсенала", но потом удачные замены и сам Арне Слот поменяли происходящее на поле. “Брайтон” пытался. Однако, как говорил классик: "Но, не получилось".

Не дался первый тайм "Ливерпулю". И это не только потому, что хозяева его проиграли. Именно “Брайтон” открыл счет в этой встрече уже на 14 минуте. Оставили Кадиоглу самого на подступах к штрафной, где он выжидал свой момент. В конце концов мяч рикошетом от Велбека полетел в свободную зону и турок пробил в одно касание под левую стойку. Классный, чёткий удар. Без шансов для Келлехера.

Перед этим был действительно хороший момент у Нуньеса. Сам себе его создал уругваец, пролетел пол поля, обыграл, пробил, но потащил голкипер. Но это все, что можно припомнить опасного у владений Вербруггена до перерыва. Остальное интересное было на другой половине поля.

“Брайтон” блокировал центр поля, не давал сопернику двигаться флангами. Хотя владение мячом было практически одинаковым, но смысла от того, что "Ливерпуль" держал мяч не было.

А вот "чайки" создавали. На 28 минуте Келлехер вступил в игру после удара Рюттера, который в борьбе с ван Дейком все же пробил. Впоследствии удалась гостям контратака, которую завершал Кадиоглу. Перспективная позиция и момент, но удар полетел на трибуны. Не удалось пробить турку так, как в моменте с голом. На 41 минуте еще и Велбек себе создал момент благодаря техническому приему и действиям, но попасть в ворота не смог. Келлехер уже был отыгран.

В перерыве Слот поменял Конате. И это улучшило игру хозяев в защите. Гомес играл просто, но практически всегда надежно. Также тренер воспользовался паузой и внес коррективы в атакующих действиях команды, ведь во втором тайме "Ливерпуль" все-таки поджал соперника.

Сначала после прострела Гакпо бил Макаллистер – Вербругген парировал. Впоследствии нидерландец еще потянул удар Салаха. Это был практически выход один на один, и голкипер все сделал вовремя и четко.

Однако не во всех моментах гостям удалось защитить свои ворота. На 69 минуте Гакпо навесил с правого фланга в направлении Нуньеса, а уругваец пригнулся. Защитники гостей тоже не сыграли по мячу, а голкипер был дезориентирован. Так и забил Гакпо первый гол в АПЛ в этом сезоне. Хотя и он уже четырежды отмечался в кубковых встречах.

Не прошло и три минуты, как Салах вывел хозяев вперед. Тот же вышеупомянутый Гомес заблокировал удар Велбека, после чего “Ливерпуль” выбежал в контратаку. Мяч довели до египтянина, который классно пробил в левую девятку. Красивый гол. Он стал седьмым в текущей АПЛ для Мохаммеда.

