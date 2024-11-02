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Мохамед Салах улучшил свой бомбардирский рекорд в АПЛ

Англия

Нападающий отметился голом в ворота Брайтона

Мохамед Салах улучшил свой бомбардирский рекорд в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах улучшил свой бомбардирский рекорд в АПЛ, забив гол в ворота "Брайтона". Теперь на счету 32-летнего египтянина 164 гола в чемпионате Англии.

"Ливерпуль" и официальный аккаунт АПЛ в соцсетях уже успели поздравить Мохамеда Салаха, поскольку теперь он находится на 8-м месте в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги, обойдя бывшего игрока "красных" Робби Фаулера, который забил 163 гола в чемпионате Англии.

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Также добавим, что 32-летний Мохамед Салах в общей сложности за свою карьеру в "Ливерпуле" забил 220 голов и отдал 96 ассистов в 364 поединках во всех турнирах.

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Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Мохамед Салах
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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