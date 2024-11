Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах улучшил свой бомбардирский рекорд в АПЛ, забив гол в ворота "Брайтона". Теперь на счету 32-летнего египтянина 164 гола в чемпионате Англии.

"Ливерпуль" и официальный аккаунт АПЛ в соцсетях уже успели поздравить Мохамеда Салаха, поскольку теперь он находится на 8-м месте в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги, обойдя бывшего игрока "красных" Робби Фаулера, который забил 163 гола в чемпионате Англии.

One of the all-time greats. Mohamed Salah moves further up the Premier League goalscoring charts ????????????@MoSalah | @LFC pic.twitter.com/LrU6dHduUW