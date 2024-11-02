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Мохамед Салах улучшил свой бомбардирский рекорд в АПЛ
Нападающий отметился голом в ворота Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах улучшил свой бомбардирский рекорд в АПЛ, забив гол в ворота "Брайтона". Теперь на счету 32-летнего египтянина 164 гола в чемпионате Англии.
"Ливерпуль" и официальный аккаунт АПЛ в соцсетях уже успели поздравить Мохамеда Салаха, поскольку теперь он находится на 8-м месте в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги, обойдя бывшего игрока "красных" Робби Фаулера, который забил 163 гола в чемпионате Англии.
One of the all-time greats. Mohamed Salah moves further up the Premier League goalscoring charts ????????????@MoSalah | @LFC pic.twitter.com/LrU6dHduUW— Premier League (@premierleague) November 2, 2024
Также добавим, что 32-летний Мохамед Салах в общей сложности за свою карьеру в "Ливерпуле" забил 220 голов и отдал 96 ассистов в 364 поединках во всех турнирах.
Moving up in the all-time @premierleague goalscoring ranks ✨@MoSalah ???????????? pic.twitter.com/6GWrLig66A— Liverpool FC (@LFC) November 2, 2024
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