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МЮ назвал имя лучшего игрока октября в команде
Клуб поздравил нападающего в соцсетях
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" назвал имя лучшего игрока месяца в команде по итогам октября. Им стал аргентинский нападающий Алехандро Гарначо.
20-летний вингер "МЮ" забил два гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах за клуб в октябре.
Отметим, что в этом сезоне Гарначо уже забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 15 матчах на клубном уровне.
The votes are in: our Player of the Month for October is... ????— Manchester United (@ManUtd) November 2, 2024
⭐️ @AGarnacho7 ????????#MUFC || Tiger Beer ???? pic.twitter.com/nlBrNzj03v
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