МЮ назвал имя лучшего игрока октября в команде

"Манчестер Юнайтед" назвал имя лучшего игрока месяца в команде по итогам октября. Им стал аргентинский нападающий Алехандро Гарначо.

20-летний вингер "МЮ" забил два гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах за клуб в октябре.

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Отметим, что в этом сезоне Гарначо уже забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 15 матчах на клубном уровне.