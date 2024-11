МЮ назвал имя лучшего игрока октября в команде

"Манчестер Юнайтед" назвал имя лучшего игрока месяца в команде по итогам октября. Им стал аргентинский нападающий Алехандро Гарначо.

20-летний вингер "МЮ" забил два гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах за клуб в октябре.

Отметим, что в этом сезоне Гарначо уже забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 15 матчах на клубном уровне.

The votes are in: our Player of the Month for October is... ????



⭐️ @AGarnacho7 ????????#MUFC || Tiger Beer ???? pic.twitter.com/nlBrNzj03v