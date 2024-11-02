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МЮ назвал имя лучшего игрока октября в команде

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Клуб поздравил нападающего в соцсетях

МЮ назвал имя лучшего игрока октября в команде

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" назвал имя лучшего игрока месяца в команде по итогам октября. Им стал аргентинский нападающий Алехандро Гарначо.

20-летний вингер "МЮ" забил два гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах за клуб в октябре.

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Отметим, что в этом сезоне Гарначо уже забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 15 матчах на клубном уровне.

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Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Опубликовал: Андрей Журба
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