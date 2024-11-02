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Команда Забарного одержала историческую победу в матче АПЛ

Англия

Украинский защитник сыграл в этом значительную роль

Команда Забарного одержала историческую победу в матче АПЛ

Getty Images

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"Борнмут", за который играет Илья Забарный, впервые в своей истории одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. До этого матча "вишни" имели неутешительную серию из 15 поражений подряд.

Украинский защитник сыграл важную роль в этой победе, не дав лучшему бомбардиру чемпионата Англии Эрлингу Холанду отличиться забитым мячом. Нападающий "Ман Сити" в третий раз в своей карьере не смог отличиться забитым мячом в ворота "Борнмута", когда в их защите играл Илья Забарный.

Читайте такжеАПЛ. Борнмут – Манчестер Сити 2:1. Забарный останавливает Холанда, вишенки заслуженно побеждают

Также добавим, что защитник сборной Украины Илья Забарный получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore оценки 6.5 и 6.8 баллов соответственно.

В этом сезоне Забарный отыграл полностью все 10 матчей за "Борнмут" в АПЛ, украинец является основным игроком команды.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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