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Команда Забарного одержала историческую победу в матче АПЛ
Украинский защитник сыграл в этом значительную роль
Getty Images
"Борнмут", за который играет Илья Забарный, впервые в своей истории одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. До этого матча "вишни" имели неутешительную серию из 15 поражений подряд.
Before today @afcbournemouth had lost every time they met Man City in the Premier League.— Premier League (@premierleague) November 2, 2024
Then today happened.#BOUMCI pic.twitter.com/17yOArJ0Et
Украинский защитник сыграл важную роль в этой победе, не дав лучшему бомбардиру чемпионата Англии Эрлингу Холанду отличиться забитым мячом. Нападающий "Ман Сити" в третий раз в своей карьере не смог отличиться забитым мячом в ворота "Борнмута", когда в их защите играл Илья Забарный.
Также добавим, что защитник сборной Украины Илья Забарный получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore оценки 6.5 и 6.8 баллов соответственно.
В этом сезоне Забарный отыграл полностью все 10 матчей за "Борнмут" в АПЛ, украинец является основным игроком команды.
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