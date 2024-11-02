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Борнмут прервал рекордную беспроигрышную серию Манчестер Сити в АПЛ – одну из самых длинных в турнире

Англия
Обновлено

Предыдущий показатель только недавно превзошли

Борнмут прервал рекордную беспроигрышную серию Манчестер Сити в АПЛ – одну из самых длинных в турнире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Горожане" не уступали в чемпионате после 6 декабря 2023 года, когда в гостях проиграли "Астон Вилле" (0:1). После этого прошло 32 встречи и только сегодня "Борнмут" поставил точку в этой впечатляющей серии.

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Отметим, что подопечные Гвардиолы только 20 октября обновили клубный рекорд по количеству поединков без проигрышей в Премьер-лиге. Предыдущий показатель также был установлен под руководством испанского специалиста в промежутке 2017-2018 годов (30 игр).

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Добавим, что новая серия "горожан" стала 4-й в истории соревнования. В топ-3 рекорды "Челси" (40, 2004-2005), "Ливерпуля" (44, 2019-2020) и "Арсенала" (49, 2003-2004).

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Манчестер Сити
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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