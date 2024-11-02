АПЛ. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 2:2. Качественная перестрелка двух аутсайдеров

Неожиданно, но это встреча двух аутсайдеров нынешнего сезона Премьер-лиги, которые сейчас ведут борьбу за выживание. Кто бы мог подумать о таком перед началом сезона? Однако стоит отметить, что неделю назад "орлы" наконец-то одержали свою первую победу в АПЛ и наконец-то могут расправить крылья и увереннее забегать на футбольном поле, чего не скажешь о "Вулверхэмптоне", болельщики которого все еще в ожидании заветной победы в чемпионате.

В стартовых составах обошлось без сюрпризов, Гласнер и О'Нил выпустили сильнейшие свои команды и наблюдать за этим противостоянием было очень интересно. Как известно, обе команды используют схемы с тремя центральными защитниками, поэтому футбол был открытым, с достаточным количеством острых моментов.

Все началось с очень активного давления от хозяев, в основном держал соперников в напряжении Райан Аит-Нури, который то раздавал передачи, то проходил по своему флангу, то даже сам пробивал. Правый латераль "волков" уже давно является теневым лидером своего коллектива и удивительно, как он до сих пор остается там и его еще не забрали себе топ-клубы. Впрочем попытки хозяев завершились безуспешно, в основном из-за Хендерсона и его уверенной игры.

Не стоял в стороне и "Кристал Пэлас", главным героем которых был Жан-Филипп Матета. Крупный нападающий "орлов" протягивал мяч, очень агрессивно боролся за него и просто постоянно оказывался в выгодных позициях. В одном из подобных моментов он был обязан забивать гол и все для этого сделал: после подачи с углового он пробивал по фактически пустым воротам, но на пути мяча оказался его же одноклубник, Трево Чалоба. Поэтому вместо гола арбитр зафиксировал офсайд, поскольку именно в Трево и попал мяч после удара от француза.

Во втором тайме все снова началось с очень опасного момента в исполнении "волков": вывели на прекрасную ударную позицию Сарабию, вот только удар игрока полетел точно в Гендерсона, который ценой собственного здоровья ликвидировал угрозу. В общем, во второй половине встречи команды начали давать друг другу больше пространства и игра стала более открытой, от чего и интереснее.

Вскоре после старта второго тайма прилетел и гол: разыграли штрафной удар "орлы" и Уилл Хьюз подал в штрафную, попытался Са сыграть на выходе, впрочем круглый отскочил к свободному Чалобе, который с острого угла расстрелял почти пустые ворота. Этим голом защитник "Челси" полностью реабилитировался за момент в первом тайме и это его первый гол в футболке "Пэлас" с момента прихода в клуб на правах аренды.

Но недолго Чалоба был в героях этого матча, ведь через несколько минут он упустил Кунью, проиграл борьбу бразильцу после длинной передачи и по сути позволил "волкам" легко вывести на свидание с голкипером Ларсона, тот не промахнулся и быстро сравнял счет, 1:1.

После этого оборонительная структура команды Гласнера просто развалилась. Команда не успевала возвращаться и их ловили на переходных фазах, именно благодаря этому "волки" организовали еще одну голевую атаку, когда быстро перевели мяч вперед, Гонсало Гедеш сбросил в центр на Жоау Гомеша, а тот в касание отправил круглого в ближний угол ворот. Жестокое наказание и это уже 2:1.

На такую наглость "орлы" ответили еще одним стандартом. Подача с углового, сброс головой на дальнюю штангу от Муньоса, а там уже ждал мяч капитан команды Марк Гейи, он и переправил круглого в сетку ворот Жозе Са. 2:2.

До конца матча команды обменялись неплохими атаками, Матета даже забил гол на последних минутах, впрочем его не засчитали из-за фола накануне. Поэтому имеем боевую ничью, классную ничью, но которая не меняет ничего в турнирной таблице. Как команды были внизу, так там и остаются.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" 2:2

Голы: Ларсен (67), Гомеш (72) — Чалоба (60), Гейи (77)

*На 90+5-й минуте гол Жан-Филиппа Матета был отменен из-за фола

"Вулверхэмптон": Са — Буэно, Доусон, Тоти (Белльгар, 64) — Семеду, Гомеш, Дойл (Лемина, 64), Аит-Нури — Сарабия (Гедеш, 64), Кунья — Ларсен

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Чалоба, Лакруа, Гейи — Муньос, Камада, Хьюз (Дукуре, 80), Митчелл — Нкетиа (Клайн, 84), Сарр (Шлупп, 90) — Матета

Предупреждения: Гедеш (88) — Хьюз (79), Муньос (89)