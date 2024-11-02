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Ливерпуль готов продать своего ключевого игрока в январе лишь при одном условии. Известны детали

Англия

Клуб не хочет терять своего игрока просто так

Ливерпуль готов продать своего ключевого игрока в январе лишь при одном условии. Известны детали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как известно, "Реал Мадрид" на протяжении длительного времени интересуется подписанием правого защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда. "Красные" не хотят отпускать своего ключевого игрока и стремятся продлить его контракт с клубом, однако переезд английского защитника в Испанию возможен уже в январе, при условии, если "Реал" согласится заплатить необходимую сумму.

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Как сообщает издание Defensa Central, "Ливерпуль" готов продать Трента Александера-Арнольда в "Реал" в январе, но "красные" согласятся принять предложение в размере не менее 50 миллионов евро.

"Реал Мадрид" не спешит с подписанием правого защитника "Ливерпуля", ведь контракт Александера-Арнольда с клубом истекает в конце этого сезона. "Сливочные" не хотят платить большие деньги за игрока, если существует возможность подписать его в качестве свободного агента.

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В этом сезоне Трент Александер-Арнольд принял участие в 13 матчах за "Ливерпуль", отметившись двумя голевыми передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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