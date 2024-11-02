  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ван Нистелрой готов одерживать вторую победу подряд

Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пребывание Руда ван Нистелроя у руля клуба является временным, а от того он становится, вероятно, еще опаснее, ведь думает о том, как здесь и сейчас добывать результат, а не развивать команду шаг за шагом.

Первую победу он уже одержал, когда соперником был "Лестер", теперь вы пробуете сложнее, но также в родных стенах. Смогут ли манкунианцы удивить лондонцев?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.

Favbet
2.67
3.95
2.66
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Арсенал готовится начать переговоры с ключевым игроком команды о продлении контракта
yellow-arrow
"Мы добыли то, чего заслуживали". Капитан Ливерпуля прокомментировал победу в матче против Брайтона
yellow-arrow
Арне Слот - о волевой победе над Брайтоном: В начале второго тайма мы были лучше
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол Руд ван Нистелрой Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости