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Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ван Нистелрой готов одерживать вторую победу подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Пребывание Руда ван Нистелроя у руля клуба является временным, а от того он становится, вероятно, еще опаснее, ведь думает о том, как здесь и сейчас добывать результат, а не развивать команду шаг за шагом.
Первую победу он уже одержал, когда соперником был "Лестер", теперь вы пробуете сложнее, но также в родных стенах. Смогут ли манкунианцы удивить лондонцев?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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