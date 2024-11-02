Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пребывание Руда ван Нистелроя у руля клуба является временным, а от того он становится, вероятно, еще опаснее, ведь думает о том, как здесь и сейчас добывать результат, а не развивать команду шаг за шагом.

Первую победу он уже одержал, когда соперником был "Лестер", теперь вы пробуете сложнее, но также в родных стенах. Смогут ли манкунианцы удивить лондонцев?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.

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