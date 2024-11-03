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Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Третий большой матч для Марески в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередное испытание для Энцо Марески и его команды, матч против большого клуба. Первых два подобных испытания они провалили, когда проиграли "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", теперь выезд к "красным дьяволам".
Смогут ли "синие" сломать свое проклятие без побед на этом стадионе, которое идет уже 11 последних матчей подряд и смогут ли наконец одержать победу в большом матче?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.
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Английская Премьер-лига. 10-й тур.
3 ноября. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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