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Тоттенхэм – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Нестабильный и неожиданный Постекоглу
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" — уникальная команда в этом сезоне. На выходных они проигрывают матч "Кристал Пэлас", которые до этого весь сезон шли без побед, а посреди недели бьются на равных с "Манчестер Сити" и одерживают победу.
К игре вопросы есть, к результатам тоже. Постекоглу и его команда в этом сезоне больше напоминают прошлогодний "Челси" Почеттино, когда не знаешь, чего можно ожидать. Вот сейчас матч против "Астон Виллы", и чего стоит ждать?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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