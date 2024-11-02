Тоттенхэм – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Тоттенхэм" — уникальная команда в этом сезоне. На выходных они проигрывают матч "Кристал Пэлас", которые до этого весь сезон шли без побед, а посреди недели бьются на равных с "Манчестер Сити" и одерживают победу.

К игре вопросы есть, к результатам тоже. Постекоглу и его команда в этом сезоне больше напоминают прошлогодний "Челси" Почеттино, когда не знаешь, чего можно ожидать. Вот сейчас матч против "Астон Виллы", и чего стоит ждать?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.

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