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Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери продолжает борьбу на несколько фронтов
Getty Images / Global Images Ukraine
Самый большой страх этого сезона у "Астон Виллы" был в Лиге Чемпионов и то, как она повлияет на результаты команды в АПЛ. Впрочем пока все идет прекрасно, как в чемпионате, так и в ЛЧ.
Вот только каждое из тяжелых испытаний в лиге в этом сезоне завершалось победно для "вилланов". Интересно, смогут ли они изменить эту тенденцию на стадионе "Тоттенхэма".
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.
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Английская Премьер-лига. 10-й тур.
3 ноября. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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