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Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери продолжает борьбу на несколько фронтов

Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Самый большой страх этого сезона у "Астон Виллы" был в Лиге Чемпионов и то, как она повлияет на результаты команды в АПЛ. Впрочем пока все идет прекрасно, как в чемпионате, так и в ЛЧ.

Вот только каждое из тяжелых испытаний в лиге в этом сезоне завершалось победно для "вилланов". Интересно, смогут ли они изменить эту тенденцию на стадионе "Тоттенхэма".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.

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Английская Премьер-лига. 10-й тур.

3 ноября. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча"Тоттенхэм" — "Астон Вілла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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