Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Самый большой страх этого сезона у "Астон Виллы" был в Лиге Чемпионов и то, как она повлияет на результаты команды в АПЛ. Впрочем пока все идет прекрасно, как в чемпионате, так и в ЛЧ.

Вот только каждое из тяжелых испытаний в лиге в этом сезоне завершалось победно для "вилланов". Интересно, смогут ли они изменить эту тенденцию на стадионе "Тоттенхэма".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.

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Английская Премьер-лига. 10-й тур.

3 ноября. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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