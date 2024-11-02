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Пеп Гвардиола - о поражении от Борнмута: Мы не смогли справиться с давлением
Тренер Манчестер Сити прокомментировал игру своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после сенсационного поражения от "Борнмута" (2:1) дал комментарий относительно игры его команды.
"Мы не смогли справиться с давлением от "Борнмута", это был очень интенсивный матч. Они прекрасно играли в длинный пас. Когда их вингеры получали мяч, наши игроки должны были защищаться глубже".
"Нам было трудно играть в нашу игру, в частности из-за большого количества травмированных игроков. Но мы знали, что они будут действовать таким образом".
Также Пеп Гвардиола отметил, что Рубен Диаш вернется на поле после международного перерыва. Кайл Уокер тренировался с командой только перед игрой. По его словам, Аканджи и Аке приложили невероятные усилия, чтобы попасть в стартовый состав команды на игру.
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Также добавим, что команде Забарного удалось прервать рекордную беспроигрышную серию "Манчестер Сити" в АПЛ, которая насчитывала 32 поединка. На данный момент "горожане" занимают второе место в чемпионате Англии с 23-мя очками после 10-ти сыгранных туров.
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