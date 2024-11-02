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Арне Слот - о волевой победе над Брайтоном: В начале второго тайма мы были лучше

Англия

Комментарий главного тренера Ливерпуля после матча

Арне Слот - о волевой победе над Брайтоном: В начале второго тайма мы были лучше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот дал комментарий после победы над "Брайтоном", похвалив игру соперника и отметив изменения в игре своей команды.

"Прежде всего, следует отдать должное "Брайтону" за то, как они сыграли. Они показали хорошую собранность, они не боялись играть против нас и продолжали бороться до конца".

"Нам пришлось несколько изменить тактику, поскольку игра выдалась интенсивной. Игроки понимали, что того, что они делают было недостаточно. В начале второго тайма мы были лучше, мы создавали моменты".

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Также менеджер "Ливерпуля" отметил важность этой победы в разрезе великолепного начала сезона.

"Иногда вы должны защищать собственное преимущество, иногда вам нужно отыгрываться. Следовательно, это победа также была необходимой в этом сезоне. Вы всегда должны быть конкурентоспособными, но вы не всегда можете быть лучшей командой на поле с первой до последней секунды. Победители всегда бывают, и, к счастью, в нашей команде есть много победителей, которые помогли команде во втором тайме".

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"Ливерпуль", благодаря победе над "Брайтоном" поднялся на первое место в АПЛ и возглавляет турнирную таблицу с 25 очками после десяти сыгранных туров. Также отметим, что Арне Слот стал первым тренером "Ливерпуля", который одержал 8 побед в 10 стартовых матчах, проведенных в АПЛ.

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Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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