Арне Слот - о волевой победе над Брайтоном: В начале второго тайма мы были лучше

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот дал комментарий после победы над "Брайтоном", похвалив игру соперника и отметив изменения в игре своей команды.

"Прежде всего, следует отдать должное "Брайтону" за то, как они сыграли. Они показали хорошую собранность, они не боялись играть против нас и продолжали бороться до конца".

"Нам пришлось несколько изменить тактику, поскольку игра выдалась интенсивной. Игроки понимали, что того, что они делают было недостаточно. В начале второго тайма мы были лучше, мы создавали моменты".