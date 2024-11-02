"Мы добыли то, чего заслуживали". Капитан Ливерпуля прокомментировал победу в матче против Брайтона

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился собственными мыслями после волевой победы над "Брайтоном" (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.

"Думаю, что за последние несколько лет у нас не было легких игр против них. Против них всегда тяжело, и это было заметно в первом тайме. Мы не слишком хорошо давили на их ворота, а также недостаточно хорошо владели мячом. В первом тайме мы заслуженно уступали в счете. После перерыва на стадионе царила совсем другая энергия, поэтому в итоге мы получили то, чего заслуживали".

"Ливерпуль" сумел набрать 25 очков в первых 10 матчах этого сезона в АПЛ. Команда Арне Слота на два очка опережает "Манчестер Сити", которые находятся на второй строчке в турнирной таблице.

"Рано говорить о нашем преимуществе. Конечно, мы хотим быть на первом месте, мы хотим завоевать титул чемпионов АПЛ. Мы прекрасно начали этот сезон, но впереди еще долгий путь. Работа еще продолжается. Мы хотим продолжать борьбу".

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Свой следующий матч "Ливерпуль" проведет в Лиге чемпионов против леверкузенского "Байера", который состоится в этот вторник, 5 ноября в 22:00.