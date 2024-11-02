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Арсенал готовится начать переговоры с ключевым игроком команды о продлении контракта
Клуб может начать переговоры с игроком этой зимой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" зимой будет готов начать переговоры с 31-летним Томасом Парти о продлении его контракта с клубом. Главный тренер "канониров" Микель Артета и спортивный директор клуба Эду Гаспар должны принять важное решение относительно будущего игрока в клубе.
Казалось, что после трансфера Микеля Мерино в "Арсенал", Томас Парти приготовился к тому, чтобы покинуть клуб, но травма испанского полузащитника открыла возможность Томасу проявить себя. Учитывая его великолепную игру в последних матчах, "Арсенал" рассматривает возможность продления контракта с футболистом сборной Ганы, как они это сделали ранее, продлив соглашение с Жоржиньо в начале 2024 года.
Также отметим, что сам Микель Артета недавно заявил, что клуб будет обсуждать возможность продления контракта с игроком. Испанец отметил, что игроку нужно продолжать демонстрировать высочайший уровень игры.
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Напомним, что Томас Парти присоединился к "Арсеналу" из мадридского "Атлетико" в 2020 году за 50 млн евро. Еще тогда полузащитник продемонстрировал великолепную игру, став ключевым футболистом команды Микеля Артеты.
В общей сложности на счету Парти 128 матчей за лондонский клуб, в которых он отметился 6 голами и 4 асистами.
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