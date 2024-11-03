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Ноттингем Форест впервые в XXI веке вышел на третье место в АПЛ
Прекрасный старт от лесников
Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные" в 10-м туре Премьер-лиги разгромили дома "Вест Хэм" (3:0). Эта победа позволила временно выйти на третье место в таблице. В последний раз подобное происходило с клубом ещё в августе 1998 года.
В XXI веке коллектив проводит только третий сезон в элитном дивизионе. В обеих предыдущих кампаниях "Ноттингем" боролся за выживание. В упомянутом первенстве 1998/99 "лесники" финишировали 20-ми и вылетели в Первый дивизион (ныне Чемпионшип) и вернулись в АПЛ только через 23 года.
В последний раз "Форест" завершал выступление в АПЛ в топ-3 в розыгрыше 1994/95.
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