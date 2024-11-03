Известно, сколько пропустит португальский защитник Манчестер Сити

Журналист Фабрицио Романо опубликовал пост со ссылкой на тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, где сообщается, что защитник "горожан" Рубен Диаш пропустит следующие два матча и вернется на поле после международной паузы.

В текущем сезоне 27-летний португалец провел 14 матчей за "Манчестер Сити", в которых "отметился" одним автоголом.

Напомним, что в лазарете "Сити" находятся также Оскар Бобб, Джек Грилиш и Родри. Следующая игра "Сити" пройдет в рамках ЛЧ против "Спортинга" 5 ноября.