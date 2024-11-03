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Известно, сколько пропустит португальский защитник Манчестер Сити
Сыграют против Спортинга и Брайтона без португальца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Фабрицио Романо опубликовал пост со ссылкой на тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, где сообщается, что защитник "горожан" Рубен Диаш пропустит следующие два матча и вернется на поле после международной паузы.
В текущем сезоне 27-летний португалец провел 14 матчей за "Манчестер Сити", в которых "отметился" одним автоголом.
Напомним, что в лазарете "Сити" находятся также Оскар Бобб, Джек Грилиш и Родри. Следующая игра "Сити" пройдет в рамках ЛЧ против "Спортинга" 5 ноября.
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