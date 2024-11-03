Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда Гвардиолы впервые проиграла в этом сезоне АПЛ
Прервалась рекордная серия Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялась игра в рамках 10-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Манчестер Сити". Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.
Поражение "Сити" стало первым в текущем сезоне АПЛ, До этого матча "горожане" были единственной командой без поражений в турнире. Отмечается, что команда не проигрывала в течение 32 матчей в АПЛ.
Добавим, что перед этим "Сити" последний раз проигрывали в чемпионате 6 декабря 2023 против "Астон Виллы" со счетом 0:1 в выездном матче.
Также напомним, что команда Гвардиолы потерпела поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Популярное сейчас
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Серия А. Важные победы Миланa, Ювентуса и Болоньи
- "Исказила ход поединка". Судейский эксперт раскритиковал решение Анастасии Романюк в матче Карпаты - Левый берег
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium