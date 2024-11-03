Команда Гвардиолы впервые проиграла в этом сезоне АПЛ

Вчера состоялась игра в рамках 10-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Манчестер Сити". Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Поражение "Сити" стало первым в текущем сезоне АПЛ, До этого матча "горожане" были единственной командой без поражений в турнире. Отмечается, что команда не проигрывала в течение 32 матчей в АПЛ.

Добавим, что перед этим "Сити" последний раз проигрывали в чемпионате 6 декабря 2023 против "Астон Виллы" со счетом 0:1 в выездном матче.

Также напомним, что команда Гвардиолы потерпела поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.