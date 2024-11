Третий раз в истории. Манчестер Сити и Арсенал повторили достижение в АПЛ

"Манчестер Сити" и "Арсенал" повторили достижение в АПЛ.

В субботу, 2 ноября, лидеры АПЛ прошлого сезона одновременно проиграли свои матчи. Это третий случай с сезона 2017/18.

По словам Opta, ранее в АПЛ такой случай был 7 марта 2021 года и 14 января 2023 года.

2 - With Arsenal losing to Newcastle and Man City losing to Bournemouth, today is only the third time since the start of 2017-18 that both of the previous season's top two have lost on the same day in the Premier League, after 7th March 2021 and 14th January 2023. Uncommon. pic.twitter.com/59q0MrTZFn