Не удавалось никому. Тренер Ливерпуля стал лучшим в клубе

Тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот стал лучшим в клубе.

В первых десяти матчах, нидерландский тренер одержал 8 побед. Слот превзошёл Уильяма Коннела, который более сто лет назад выиграл 7 из 10 матчей.

Шесть предыдущих тренеров "Ливерпуля" выиграли свои 6 матчей из 10. В этот список вошли Дэвид Эшворт, Боб Пейсли, Джо Фаган, Кенни Далглиш, Грэм Сунесс и Жерар Улье.

Экс-тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выиграл 4 из 10 матчей.

???? games

8⃣ wins



With eight wins in his first 10 league games, Arne Slot has achieved something no other Liverpool boss in history has managed.



Find out how he compares to Liverpool's previous managers ???????? — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 2, 2024

Билл Шэнкли, который считается лучшим тренером в истории "Ливерпуля" выиграл только три из своих первых 10 матчей в высшем дивизионе (3 победы, 4 поражения).

Заметим, что он вывел "Ливерпуль" в Первый дивизион в 1962 году. Под его руководством с 1959 по 1974 год английский клуб стал по словам источника "оплотом непобедимости".

Меньше побед было только у Роджерса (2 победы, 5 ничьих, 3 поражения) и у первого тренера клуба Уильяма Эдварда Барклая (1 победа, 4 ничьих, 5 поражений).

Напомним, вчера "Ливерпуль" победил в домашнем матче с "Брайтоном" со счётом 2:1. Сейчас клуб – лидер турнирной таблицы АПЛ.