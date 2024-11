Не удавалось никому. Тренер Ливерпуля стал лучшим в клубе

Тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот стал лучшим в клубе.

В первых десяти матчах, нидерландский тренер одержал 8 побед. Слот превзошёл Уильяма Коннела, который более сто лет назад выиграл 7 из 10 матчей.

Шесть предыдущих тренеров "Ливерпуля" выиграли свои 6 матчей из 10. В этот список вошли Дэвид Эшворт, Боб Пейсли, Джо Фаган, Кенни Далглиш, Грэм Сунесс и Жерар Улье.

Экс-тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выиграл 4 из 10 матчей.

