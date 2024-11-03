  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Не удавалось никому. Тренер Ливерпуля стал лучшим в клубе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не удавалось никому. Тренер Ливерпуля стал лучшим в клубе

Англия

Сделал то, что не удавалось другим

Не удавалось никому. Тренер Ливерпуля стал лучшим в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот стал лучшим в клубе.

В первых десяти матчах, нидерландский тренер одержал 8 побед. Слот превзошёл Уильяма Коннела, который более сто лет назад выиграл 7 из 10 матчей.

Шесть предыдущих тренеров "Ливерпуля" выиграли свои 6 матчей из 10. В этот список вошли Дэвид Эшворт, Боб Пейсли, Джо Фаган, Кенни Далглиш, Грэм Сунесс и Жерар Улье.

Экс-тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выиграл 4 из 10 матчей.

Билл Шэнкли, который считается лучшим тренером в истории "Ливерпуля" выиграл только три из своих первых 10 матчей в высшем дивизионе (3 победы, 4 поражения).

Заметим, что он вывел "Ливерпуль" в Первый дивизион в 1962 году. Под его руководством с 1959 по 1974 год английский клуб стал по словам источника "оплотом непобедимости".

Меньше побед было только у Роджерса (2 победы, 5 ничьих, 3 поражения) и у первого тренера клуба Уильяма Эдварда Барклая (1 победа, 4 ничьих, 5 поражений).

Напомним, вчера "Ливерпуль" победил в домашнем матче с "Брайтоном" со счётом 2:1. Сейчас клуб – лидер турнирной таблицы АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Палмейраса Луижи попал в шорт-лист Арсенала
yellow-arrow
"Я здесь, чтобы помочь": ван Нистелрой рассказал, хочет ли он остаться работать в МЮ с Аморимом
yellow-arrow
Легенда Челси получил сертификат УЕФА
Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости