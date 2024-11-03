Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Палмейраса Луижи попал в шорт-лист Арсенала
Сумма отступных составляет 80 млн. евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" интересуется нападающим "Палмейраса" Луижи, сообщает Fichajes.net.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По информации издания, руководство "Палмейраса" готово отпустить 18-летнего бразильца только за сумму отступных – 80 миллионов евро. Однако такая сумма для "Арсенала" является проблемной.
Напомним, что Луижи отметился 1 забитым мячом в трех матчах в бразильской лиге. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Шахтер в тройке УПЛ, победа Забарного над Ман Сити и фиаско Зинченко. Главные новости за 2 ноября
- Пушич: Возможно, следующую игру проведу без нападающего вообще. Ищу конкретные качества, необходимые в подходящий момент
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн