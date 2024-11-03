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Нападающий Палмейраса Луижи попал в шорт-лист Арсенала

Англия

Сумма отступных составляет 80 млн. евро

Нападающий Палмейраса Луижи попал в шорт-лист Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" интересуется нападающим "Палмейраса" Луижи, сообщает Fichajes.net.

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По информации издания, руководство "Палмейраса" готово отпустить 18-летнего бразильца только за сумму отступных – 80 миллионов евро. Однако такая сумма для "Арсенала" является проблемной.

Напомним, что Луижи отметился 1 забитым мячом в трех матчах в бразильской лиге. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Источник:
fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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