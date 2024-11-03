Нападающий Палмейраса Луижи попал в шорт-лист Арсенала

"Арсенал" интересуется нападающим "Палмейраса" Луижи, сообщает Fichajes.net.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации издания, руководство "Палмейраса" готово отпустить 18-летнего бразильца только за сумму отступных – 80 миллионов евро. Однако такая сумма для "Арсенала" является проблемной.

Напомним, что Луижи отметился 1 забитым мячом в трех матчах в бразильской лиге. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.