"Я здесь, чтобы помочь": ван Нистелрой рассказал, хочет ли он остаться работать в МЮ с Аморимом

Временный тренер “Манчестер Юнайтед” Рууд ван Нистелрой ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался, готов ли он остаться работать помощником в тренерском штабе нового наставника команды Рубена Аморима.

“Я здесь, чтобы помочь. "Манчестер Юнайтед" был бы единственной работой, где я хотел бы работать в роли ассистента. Надо сказать, что мне очень понравилась эта роль. Я посвятил себя роли помощника менеджера, и я сделал это с большой гордостью”, – сказал ван Нистелрой.

Нидерландец работает в МЮ с начала текущего сезона. Сначала он помогал Эрику тен Хагу, а после его увольнения ван Нистелрой временно возглавил команду.

В дебютном поединке под руководством экс-нападающего "красные дьяволы" победили "Лестер" со счетом 5:2. Сегодня манкунианцы встретятся с "Челси", 7 ноября – с "ПАОК", а 10 ноября – снова с "лисами". Лишь 11 ноября Аморим полноценно возглавит "МЮ". К тому времени во главе команды будет работать ван Нистелрой.