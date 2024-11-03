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"Я здесь, чтобы помочь": ван Нистелрой рассказал, хочет ли он остаться работать в МЮ с Аморимом
Не против не покидать команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Временный тренер “Манчестер Юнайтед” Рууд ван Нистелрой ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался, готов ли он остаться работать помощником в тренерском штабе нового наставника команды Рубена Аморима.
“Я здесь, чтобы помочь.
"Манчестер Юнайтед" был бы единственной работой, где я хотел бы работать в роли ассистента. Надо сказать, что мне очень понравилась эта роль.
Я посвятил себя роли помощника менеджера, и я сделал это с большой гордостью”, – сказал ван Нистелрой.
Нидерландец работает в МЮ с начала текущего сезона. Сначала он помогал Эрику тен Хагу, а после его увольнения ван Нистелрой временно возглавил команду.
В дебютном поединке под руководством экс-нападающего "красные дьяволы" победили "Лестер" со счетом 5:2. Сегодня манкунианцы встретятся с "Челси", 7 ноября – с "ПАОК", а 10 ноября – снова с "лисами". Лишь 11 ноября Аморим полноценно возглавит "МЮ". К тому времени во главе команды будет работать ван Нистелрой.
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