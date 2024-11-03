  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед объявил лучший гол октября. Видео
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед объявил лучший гол октября. Видео

Англия

Красивый гол

Манчестер Юнайтед объявил лучший гол октября. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил лучший гол октября.

Им признан гол Каземиро в Кубке Лиги против "Лестера".

В том матче полузащитник отметился 2-мя голами. Первый гол признан лучшим. Алехандро Гарначо отдал ассист и бразилец пробил дальний удар в ворота "Лестера".

Видео гола:

Матч Кубка Лиги закончился со счётом 5:2. Отметим, что это был первый матч команды под руководством Рууда ван Нистелроя.

В этом сезоне Каземиро в 13-ти играх за "Манчестер Юнайтед" забил 3 гола. Контракт игрока с клубом действует до 2026 года

По теме
yellow-arrow
Нападающий Палмейраса Луижи попал в шорт-лист Арсенала
yellow-arrow
"Я здесь, чтобы помочь": ван Нистелрой рассказал, хочет ли он остаться работать в МЮ с Аморимом
yellow-arrow
Не удавалось никому. Тренер Ливерпуля стал лучшим в клубе
Каземиро Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости