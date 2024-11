Манчестер Юнайтед объявил лучший гол октября. Видео

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил лучший гол октября.

Им признан гол Каземиро в Кубке Лиги против "Лестера".

В том матче полузащитник отметился 2-мя голами. Первый гол признан лучшим. Алехандро Гарначо отдал ассист и бразилец пробил дальний удар в ворота "Лестера".

Видео гола:

There was simply no better strike in October than @Casemiro's recent effort! ☄️????#MUFC pic.twitter.com/ioxGGbdjzX