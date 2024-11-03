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Манчестер Юнайтед объявил лучший гол октября. Видео
Красивый гол
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Юнайтед" объявил лучший гол октября.
Им признан гол Каземиро в Кубке Лиги против "Лестера".
В том матче полузащитник отметился 2-мя голами. Первый гол признан лучшим. Алехандро Гарначо отдал ассист и бразилец пробил дальний удар в ворота "Лестера".
Видео гола:
There was simply no better strike in October than @Casemiro's recent effort! ☄️????#MUFC pic.twitter.com/ioxGGbdjzX— Manchester United (@ManUtd) November 2, 2024
Матч Кубка Лиги закончился со счётом 5:2. Отметим, что это был первый матч команды под руководством Рууда ван Нистелроя.
В этом сезоне Каземиро в 13-ти играх за "Манчестер Юнайтед" забил 3 гола. Контракт игрока с клубом действует до 2026 года
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