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"За несколько дней просмотрел первые три серии подряд". Новый тренер Манчестер Юнайтед рассказал о любимом сериале

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"За несколько дней просмотрел первые три серии подряд". Новый тренер Манчестер Юнайтед рассказал о любимом сериале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о любимом сериале.

По словам издания Mirror, Аморим влюбился в Манчестер, когда смотрел свой любимый сериал "Острые козырьки".

Рубен называет "Острые козырьки" своей любимой программой. Он рассказывал друзьям, как пристрастился к её просмотру. Я знаю, что это популярное шоу в Англии, но оно также известно здесь, в Португалии, и является одним из самых популярных на Netflix, - заметил журналист, общающийся с Mirror.

За несколько дней Аморим просмотрел первые три серии подряд, отчаянно ожидая следующей серии.

Снимали сериал на улицах модного Северного квартала Манчестера и в других местах в центре города.

Реальным местом съёмок особняка криминального авторитета, ставшего членом парламента, Томми Шелби, был Арли-Холл-энд-Гарденс в Чешире, недалеко от того места, где, как считается, Аморим сейчас ищет дом. – сообщил The Mirror.

Сериал "Острые козырьки" рассказывается о подвигах семьи гангстеров Брамми. Действия происходят в Уэст-Мидленде в 1920-х годах.

Напомним, Рубена Аморима официально представили новым тренером "Манчестер Юнайтед". Он присоединится к команде 11 ноября.

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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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