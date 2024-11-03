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"За несколько дней просмотрел первые три серии подряд". Новый тренер Манчестер Юнайтед рассказал о любимом сериале
Хороший вкус
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о любимом сериале.
По словам издания Mirror, Аморим влюбился в Манчестер, когда смотрел свой любимый сериал "Острые козырьки".
Рубен называет "Острые козырьки" своей любимой программой. Он рассказывал друзьям, как пристрастился к её просмотру. Я знаю, что это популярное шоу в Англии, но оно также известно здесь, в Португалии, и является одним из самых популярных на Netflix, - заметил журналист, общающийся с Mirror.
За несколько дней Аморим просмотрел первые три серии подряд, отчаянно ожидая следующей серии.
Снимали сериал на улицах модного Северного квартала Манчестера и в других местах в центре города.
Реальным местом съёмок особняка криминального авторитета, ставшего членом парламента, Томми Шелби, был Арли-Холл-энд-Гарденс в Чешире, недалеко от того места, где, как считается, Аморим сейчас ищет дом. – сообщил The Mirror.
Сериал "Острые козырьки" рассказывается о подвигах семьи гангстеров Брамми. Действия происходят в Уэст-Мидленде в 1920-х годах.
Напомним, Рубена Аморима официально представили новым тренером "Манчестер Юнайтед". Он присоединится к команде 11 ноября.
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