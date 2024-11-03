Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси объявили стартовый состав на матч с Манчестер Юнайтед. Поставил ли Мареска Мудрика в старт?
Михаил Мудрик преимущественно выходит со скамейки запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
В 10-м туре АПЛ встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Энцо Мареска показал стартовый состав "Челси". Михаил Мудрик остался в запасе.
Your Chelsea XI to face United. ✊????#CFC | #MUNCHE pic.twitter.com/ATdYySAUhI— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 3, 2024
Перед матчем "Челси" занимает 6-е место, набрав 17 очков. "Манчестер Юнайтед" - 13-й с 11 очками.
В этом сезоне Михаил Мудрик сыграл в 5 матчах АПЛ, в которых не отмечался результативными действиями.
Больше минут сыграно в матче против "Вулверхэмптона" - Мудрик вышел в начале второго тайма.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Шахтер в тройке УПЛ, победа Забарного над Ман Сити и фиаско Зинченко. Главные новости за 2 ноября
- Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО