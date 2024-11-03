Челси объявили стартовый состав на матч с Манчестер Юнайтед. Поставил ли Мареска Мудрика в старт?

В 10-м туре АПЛ встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Энцо Мареска показал стартовый состав "Челси". Михаил Мудрик остался в запасе.

Перед матчем "Челси" занимает 6-е место, набрав 17 очков. "Манчестер Юнайтед" - 13-й с 11 очками.

В этом сезоне Михаил Мудрик сыграл в 5 матчах АПЛ, в которых не отмечался результативными действиями.

Больше минут сыграно в матче против "Вулверхэмптона" - Мудрик вышел в начале второго тайма.