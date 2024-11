АПЛ. Тоттенхэм – Астон Вилла 4:1. Волевая победа с дублем Соланке

Английская Премьер-лига, 10 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

В старте "Тоттенхэма" вышло, казалось бы, самое сильное трио в атаке: Сон-Соланке-Джонсон. Но до перерыва они впереди ничего сделать так и не смогли. Конечно же, одна из причин – это хорошая игра гостей в обороне. Они заблокировали "шпорам" создание моментов. Лондонцы били скорее для статистики.

А вот "Вилла" интереснее выглядела впереди. Но это касается сугубо второй половины тайма. До 25 минуты "львы" лишь однажды прикоснулись к мячу в чужой штрафной. На 32 минуте Динь подал с фланга на Онана, а тот пробил в угол – красиво потянул Викарио.

Впоследствии во время стандарта голкипер также спас после удара своего же защитника Порро. Но мяч улетел в зону Роджерса. Тот головой перевел круглого в сетку ворот. Третий гол для 22-летнего игрока "Астон Виллы" в текущей АПЛ.

Morgan Rogers puts Aston Villa ahead against Spurs

Под конец тайма тот же Роджерс протянул мяч и создал момент для Уоткинса, но Олли не попал в створ. Тяжело было "Тоттенхэму" и сзади, и впереди. Постекоглу должен был что-то менять. Но обошелся в перерыве только разговором. Он сразу принес результат.

На 49 минуте Сону наконец-то удалось пройти своим слаломом и прострелить точно на партнера в штрафной. Джонсону осталось только поразить ворота. Первый ассист после травмы для корейца. А на 56 минуте Постекоглу его заменил – еще не готовый Сон на полный матч.

Brennan Johnson and Son Heung-min link-up for equaliser!



How do you see this match ending now? ????#TOTAVL pic.twitter.com/ZguZZNK6qU — Premier League (@premierleague) November 3, 2024

Практически сразу команды обменялись моментами. В первом – после удара Соланке – спас Мартинес, следом бил Макгинн – выше ворот. Но "Тоттенхэм" все выше и выше поджимал.

На 61 минуте вышел Дэвис, который принял прямое участие во втором голе "Тоттенхэма". Именно он отобрал мяч на 75-й минуте, с чего началась поразительная контратака хозяев. Ее завершил Соланке, который классно перекинул Мартинеса после невероятного разрезного паса Кулусевского. Еще через четыре минуты Доминик оформил дубль, замкнув прострел Ришарлисона (который вышел вместо Сона). Вот он – форвард. Молчал, молчал и выстрелил.

Точку во встрече поставил Мэддисон. Он вышел вместо Ришарлисона, который травмировался в моменте с голом. Джеймс забил прямым ударом со штрафного. Очень красиво: над стенкой и в правую девятку. Замены сегодня сыграли большую роль для интенсивности и результативности в атаке "Тоттенхэма".

50 Premier League goals

9th direct free-kick goal



A special way for James Maddison to reach a new milestone in the 4-1 win over Aston Villa

Во второй раз команда Постекоглу забивает коллективу Эмери четыре гола. И снова все – после перерыва. Но в этот раз обошлось без удалений. Тем временем "Тоттенхэм" поднялся на седьмое место и уступает третьему "Ноттингему" всего тремя очками. Стандартная АПЛ: ничего не потеряно, пока сезон не завершился.

"Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 4:1

Голы: Джонсон 49, Соланке 75, 79, Мэддисон 90+6 – Роджерс 32

"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро (Дэвис 61), Дрегушин, Удоги (Грей 82) – Кулусевски, Бентанкур (Биссума 56), Сарр - Джонсон, Соланке, Сон (Ришарлисон 56 (Мэддисон 82))

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш (Диегу Карлос 60), Конса, Пау Торрес, Динь – Онана, Тилеманс (Камара 81) – Макгинн (Бейли 80), М. Роджерс (Дуран 69) Рэмзи (Филоджен-Бидас 81) – Уоткинс

Предупреждения: Порро 54, Ромеро 58