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Надежда Арсенала на чемпионство. Только одна команда побеждала в АПЛ, набрав 18 очков после 10 игр
Интересная статистика
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Только одна команда побеждала в АПЛ, набрав 18 очков после 10 игр.
Sky Sports подсчитал очки чемпионов, которые они набрали за первые 10 игр турнира с сезона 2016/17.
Максимальное и минимальное количество очков набрал "Манчестер Сити" в сезоне 2017/18 и 2020/21.
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В сезоне 2017/18 им за 10 игр удалось набрать 28 очков (9 побед и 1 ничья против "Эвертона" во 2-м туре), а в сезоне 2020/21 "горожане" набрали 18 очков (5 побед, 3 ничьих, 2 поражения).
"Ливерпуль" в чемпионском сезоне 2019/20 набрал 28 очков, а "Челси" в сезоне 2016/17 – 22 очка.
Only Man City in 2020/21 have won the Premier League with as few as 18 points after 10 games ⚽ pic.twitter.com/YCiG5vhdxz— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 3, 2024
Напомним, что "Арсенал" 2 ноября проиграл "Ньюкаслу" на выезде и теперь занимает 4 место в таблице до матча "Челси" с "Манчестер Юнайтед". "Канониры" набрали 18 очков в десяти матчах.
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