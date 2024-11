Надежда Арсенала на чемпионство. Только одна команда побеждала в АПЛ, набрав 18 очков после 10 игр

Только одна команда побеждала в АПЛ, набрав 18 очков после 10 игр.

Sky Sports подсчитал очки чемпионов, которые они набрали за первые 10 игр турнира с сезона 2016/17.

Максимальное и минимальное количество очков набрал "Манчестер Сити" в сезоне 2017/18 и 2020/21.

В сезоне 2017/18 им за 10 игр удалось набрать 28 очков (9 побед и 1 ничья против "Эвертона" во 2-м туре), а в сезоне 2020/21 "горожане" набрали 18 очков (5 побед, 3 ничьих, 2 поражения).

"Ливерпуль" в чемпионском сезоне 2019/20 набрал 28 очков, а "Челси" в сезоне 2016/17 – 22 очка.

