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Надежда Арсенала на чемпионство. Только одна команда побеждала в АПЛ, набрав 18 очков после 10 игр

Англия

Интересная статистика

Надежда Арсенала на чемпионство. Только одна команда побеждала в АПЛ, набрав 18 очков после 10 игр

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Только одна команда побеждала в АПЛ, набрав 18 очков после 10 игр.

Sky Sports подсчитал очки чемпионов, которые они набрали за первые 10 игр турнира с сезона 2016/17.

Максимальное и минимальное количество очков набрал "Манчестер Сити" в сезоне 2017/18 и 2020/21.

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В сезоне 2017/18 им за 10 игр удалось набрать 28 очков (9 побед и 1 ничья против "Эвертона" во 2-м туре), а в сезоне 2020/21 "горожане" набрали 18 очков (5 побед, 3 ничьих, 2 поражения).

"Ливерпуль" в чемпионском сезоне 2019/20 набрал 28 очков, а "Челси" в сезоне 2016/17 – 22 очка.

Напомним, что "Арсенал" 2 ноября проиграл "Ньюкаслу" на выезде и теперь занимает 4 место в таблице до матча "Челси" с "Манчестер Юнайтед". "Канониры" набрали 18 очков в десяти матчах.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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