АПЛ. Манчестер Юнайтед – Челси 1:1. Сумбурно, слегка хаотично, но справедливо

Поединок, который вызвал немало интереса со стороны болельщиков со всего мира стал еще интереснее накануне, когда стало известно, что "Манчестер Юнайтед" на игру выведет не Эрик тен Хаг, а Руд ван Нистелрой. Увольнение тен Хага выглядело неизбежным и это уже второй матч "дьяволов" под руководством другого нидерландца пока они в ожидании прихода Рубена Аморима. Это точно усложнило Мареске и всему "Челси" подготовку к матчу, ведь неизвестно, к чему вообще следует готовиться и какую игру от хозяев стоит ожидать.

В стартовом составе "Челси" не нашлось места для Михаила Мудрика, на его фланге играл Педру Нету, а Джейдон Санчо не мог играть, поскольку принадлежит "Манчестер Юнайтед" и это противоречит правилам Премьер-лиги. В общем, стартовые составы не вызывали удивления, скорее удивительным было то, что такие номинально атакующие команды не смогли создать много опасных моментов в первом тайме.

Первая половина вообще скорее прошла в споре за оборонительное мастерство и у кого из команд они выше на данный момент. Много хороших перехватов, блоков, как со стороны Каземиро и Угарте, так и со стороны Кайседо с Лавией. А что по опасным моментам? Все свелось к обмену ударами по каркасам ворот. Сначала Мадуэке головой пробивал после углового в упор и попал в стойку, а на последних секундах первого тайма Маркус Рашфорд после хорошей передачи замыкал дальнюю штангу и пробил в крестовину. По опасности вроде бы все. Хотелось увидеть чуть больше атакующего потенциала обоих коллективов, ведь исполнителей в обоих лагерях хватает.

Палмер, конечно, опускался ниже, чтобы получить мяч, с ним играли очень внимательно, однако свои два удара (заблокированные Де Лигтом) у него были. На второй тайм Мареска решил выпустить Марка Кукурелью вместо Гюсто, откровенно не успевавшего за своими оппонентами в первой половине и наигравшего на желтую карточку. Это выглядело логично. Именно после перехода Джеймса на родной, правый фланг обороны, мы не так часто видели Алехандро Гарначо на выгодных позициях, куда лучше капитан "Челси" работал с аргентинцем, чем Гюсто.

Во втором тайме был неплохой удар от Педру Нету под острым углом, немного не хватило точности, а вот момент у "красных дьяволов" был просто невероятный. Фернандеш прошел по флангу и после смещения ближе к центру отдал под удар свободному Гарначо. Вообще никто не накрывал аргентинца, куча пространства и времени, но ужасное исполнение самого удара и круглый оказался у Роберта Санчеса.

Прямо перед выходом на поле Михаила Мудрика хозяева заработали пенальти, Каземиро забросил на Гойлунда, тот обходил Санчеса и голкипер лондонцев задел рукой нападающего. ВАР подтвердил это решение. Поэтому самое интересное было только впереди после того, как Бруну Фернандеш успешно реализовал одиннадцатиметровый и вышли вперед.

Долгих попыток отыграться не было, буквально первым моментом после пропущенного гола команда Марески сравняла счет. Подача с углового от Палмера, выбили игроки "Юнайтед", но удачно на ногу мяч поймал Мойзес Кайседо. Удар в касание от эквадорца в ближний угол ворот Онана и это 1:1. Впоследствии Энцо Фернандес едва не вывел свою команду вперед, когда Джексон сбросил ему мяч от удара, а тот перебросил не только Андре Онана, но и его ворота. Наконец команды оживились по-настоящему.

Игра со стороны обоих коллективов в атаке стала более осмысленной. Они параллельно обменивались небольшими взаимными уколами, но забить победный гол так никому и не удалось. Что касается Михаила Мудрика, то его выход на замену точно ничего не испортил, он выглядел даже интереснее Мадуэке, который полностью провалил данный матч. Но времени мало было у украинца, несколько раз понервничать соперников он все же заставил.

Ничья. Такая хаотичная, но полностью справедливая. Никто сегодня не выглядел лучше и не заслуживал стопроцентной победы. Эта ничья позволяет "Челси" выйти на четвертую строчку и опередить "Арсенал" по дополнительным показателям, а "Юнайтед" остается на 13-й строчке.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1

Голы: Фернандеш (70, с пенальти) — Кайседо (74)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Де Лигт, Мартинес, Мазрауи — Каземиро, Угарте (Линделеф, 84) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Диалло, 72) — Хойлунд (Зиркзе, 83)

"Челси": Санчес — Гюсто (Кукурелья, 46), Фофана, Колвилл, Джеймс — Кайседо, Лавия (Фернандес, 72) -—Мадуэке (Мудрик, 71), Палмер, Нету — Джексон

Предупреждения: Угарте (42), Далот (45+1), Рашфорд (67), Каземиро (85), Мартинес (90+3), Диалло (90+5) — Гюсто (36), Джексон (90+4)