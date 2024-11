Манчестер Сити нашел замену для Гвардиолы в Бундеслиге

"Манчестер Сити" рассматривает возможность приглашения на тренерский мостик наставника "Байера" Хаби Алонсо в случае ухода Хосепа Гвардиола. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В то же время, в стане леверкузенского клуба считают, что испанский специалист возглавит "Реал Мадрид", который в настоящее время является фаворитом в борьбе за его подписание следующим летом.

Именно Алонсо является предпочтительным кандидатом на смену легендарному Карло Анчелотти. К тому же, осуществление такой сделки увеличит шансы "сливочных" переманить в свои ряды полузащитника "Байера" Флориана Виртца.

???????? Manchester City have shown concrete interest in Xabi #Alonso should Pep Guardiola leave #MCFC in summer!



However, Bayer 04 Leverkusen believe that Alonso will move to Real Madrid, who are currently the favorites to sign him next summer. Alonso is the preferred candidate to… pic.twitter.com/XXO6jw33Wi