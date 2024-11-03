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Шикарный второй тайм в исполнении шпор. Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1. Видео матча и обзор голов

Англия

Коллектив Постекоглу возвращается в зону еврокубков

Шикарный второй тайм в исполнении шпор. Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1. Видео матча и обзор голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" одержал крупную победу над "Астон Виллой" в домашнем матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

На гол "львов" в первом тайме хозяева отметили четырьмя точными ударами во второй половине встречи.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" вышел на седьмое место АПЛ, имея в активе 16 очков. "Астон Вилла" находится на одну позицию выше, с 18 баллами.

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 4:1

Голы: Джонсон 49, Соланке 75, 79, Мэддисон 90+6 – Роджерс 32

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Источник:
Setanta
Опубликовал: Александр Бураков
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