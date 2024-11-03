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Быстрое взятие ворот после появления Мудрика. МЮ - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Справедливый результат

Быстрое взятие ворот после появления Мудрика. МЮ - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" разошёлся мировой ничьей с "Челси" в 10-м туре английской Премьер-лиги.

Открыл счёт в матче с пенальти полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш. После пропущенного гола на поле вышел украинский вингер "синих" Михаил Мудрик, и уже через три минуты паритет в игре восстановил Мойсес Кайседо.

"Манчестер Юнайтед" располагается на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ, "Челси" - на 4-м.

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Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1

Голы: Фернандеш (70, с пенальти) — Кайседо (74)

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Источник:
Setanta
Опубликовал: Александр Бураков
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