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Быстрое взятие ворот после появления Мудрика. МЮ - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
Справедливый результат
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" разошёлся мировой ничьей с "Челси" в 10-м туре английской Премьер-лиги.
Открыл счёт в матче с пенальти полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш. После пропущенного гола на поле вышел украинский вингер "синих" Михаил Мудрик, и уже через три минуты паритет в игре восстановил Мойсес Кайседо.
"Манчестер Юнайтед" располагается на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ, "Челси" - на 4-м.
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Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1
Голы: Фернандеш (70, с пенальти) — Кайседо (74)
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