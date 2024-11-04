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Неприятная серия для синих продолжается: Челси не может победить на Олд Траффорд 11 лет

Англия

Красные дьяволы неуступчивы с ними на своем поле

Неприятная серия для синих продолжается: Челси не может победить на Олд Траффорд 11 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "МЮ" и "Челси" расписали мировую ничью (1:1). Хоть лондонцы заберут из Манчестера одно очко, однако их неприятная серия выступлений на поле "красных дьяволов" продолжится.

В рамках Премьер-лиги "синие" не побеждают на "Олд Траффорд" своего соперника 11 лет. За это время они провели 12 матчей, где "Манчестер Юнайтед" нанес "Челси" 5 поражений и еще 7 поединков сыграли вничью. Последняя победа "синих" на поле "манкунианцев" состоялась 5 мая 2013 года, где Хуан Мата был автором единственного забитого мяча в той встрече.

Стоит отметить, что восемь из последних 13 встреч между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в Премьер-лиге завершились вничью, при этом это противостояние имеет наибольшее общее количество ничьих в истории соревнований (27).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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